Berenberg hebt Ziel für Ryanair auf 21 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ryanair von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "2022 dürfte die Kurzstreckenkapazität auf dem europäischen Luftfahrtmarkt bei 85 Prozent des Niveaus von 2019 liegen", schrieb Analyst Conor Dwyer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit seien die Voraussetzungen für attraktive Preise aus Sicht des irischen Billigfliegers gegeben. Dem Experten zufolge dürfte die Schrumpfung der Fluglinie Norwegian und der Neustart von Alitalia unter dem Namen Ita mit einem verkleinerten Flugangebot das Wettbewerbsumfeld begünstigen. Dies dürfe die Ticketpreise bei den Billigfliegern Ryanair und Easyjet im Jahr 2022 in die Höhe treiben./la/ajx

