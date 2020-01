Berenberg hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 42 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Gesprächen mit dem Management sei er von einer steigenden Belastbarkeit der Gewinnziele überzeugt, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Bereich Bildgebung erwartet er einen starken Start in das Jahr 2020. Im Medizinmarkt werden die Großen aus Sicht des Experten immer größer und Siemens Healthineers bleibe ein Gewinner dieser Entwicklung./ssc/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.