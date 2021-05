Berenberg hebt Ziel für Vestas auf 285 Kronen - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen zum ersten Quartal von 270 auf 285 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des erheblichen Gegenwindes aus dem operativen Geschäft und von der Kostenseite habe der Windkraftanlagenbauer zwar schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussichten aber seien weiterhin positiv. So sei das Unternehmen gut positioniert, um im weiteren Jahresverlauf deutlich verbesserte Resultate liefern zu können./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 06:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

