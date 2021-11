Berenberg hebt Ziel für Wacker Neuson auf 32 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Neuson von 29 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz Lieferengpässen habe der Baumaschinenhersteller im dritten Quartal längere Produktionsunterbrechungen weitgehend vermieden, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Profitabilität habe wie erwartet gegenüber dem zweiten Quartal nachgelassen, die Margenentwicklung hingegen beeindruckt. Friedrichs rechnet dank wirksam werdender Preisanhebungen ab dem kommenden Jahr mit dem Beginn einer Erholung./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2021 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.