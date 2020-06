Berenberg hebt Ziel für Zur Rose Group auf 300 Franken - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zur Rose Group nach Bekanntgabe der Übernahme von Apotal von 200 auf 300 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Erwerb der fünftgrößten deutschen Online-Apotheke baue die Zur Rose Group, zu der auch DocMorris zählt, ihre Marktführerschaft im Bereich Selbstmedikation in Deutschland aus, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält die Bewertungskennziffern für attraktiv, schätzt den Gesamtkaufpreis auf 70 Millionen Euro und bezog nun den Kauf in seine Bewertung der Zur-Rose-Aktie ein./ck/ag

