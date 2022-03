Berenberg kappt Ziel für Delivery Hero auf 75 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero mehr als halbiert, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Sarah Simon kappte in einer am Montag vorliegenden Studie ihr Kursziel von ehemals 160 auf 75 Euro. Sie verstehe die derzeitigen Sorgen von Anlegern, was die Refinanzierung des Essenslieferdienstes betrifft, betonte dabei aber die Rückdeckung von Prosus und damit eines potenten Aktionärs. Das Verhältnis von Chancen und Risiken bleibe positiv. 2023 sei es möglich, dass das Unternehmen profitabel wird./tih/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.