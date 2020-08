Berenberg nimmt Schneider Electric mit 'Buy' wieder auf

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Schneider Electric mit "Buy" und einem Kursziel von 120 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Corona-Pandemie habe weltweit den Anstoß für nachhaltig höhere Investitionen in Energieeffizienz und Automatisierungslösungen gegeben, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu Investitionsgüter- und Industrieunternehmen. Schneider liege mit seinen Geschäftsaktivitäten voll auf Linie mit den derzeitigen Trends. Das zeige sich auch daran, dass Konkurrenten wie Siemens und ABB mit ihrem Konzernumbau im Industriebereich dorthin strebten, wo Schneider jetzt schon sei./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 22:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.