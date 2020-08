Berenberg nimmt Siemens Gamesa mit 'Hold' wieder auf

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Gamesa nach einem Analystenwechsel mit "Hold" und einem Kursziel von 23,50 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Zuvor hatte das Kursziel 15,00 Euro betragen. Der nun zuständige Experte Henry Tarr machte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie großes Wachstumspotenzial für die Hersteller von Windkraftanlagen aus. Siemens-Gamesa profitiere vor allem von der starken Position im Geschäft mit seegestützten Anlagen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.