Berenberg senkt Alstria Office auf 'Hold' - Ziel bleibt 20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Alstria Office von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 20 Euro belassen. Der Kurs des Immobilienunternehmens bewege sich schon seit einiger Zeit um den von kanadischen Finanzinvestor Brookfield gebotenen Übernahmepreis, begründete Analyst Kai Klose die Abstufung in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass ein hoher Anteil der Aktionäre seine Aktien andienen wird./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 07:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

