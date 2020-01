Berenberg senkt BP auf 'Hold' und Ziel 560 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BP von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 590 auf 560 Pence gesenkt. Nach einem schwächeren Jahr für die wichtigsten Ölkonzerne und deren Aktien erscheine nun Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte erhöhte seine Ölpreisprognosen für 2020 von bisher 60 auf 65 US-Dollar je Barrel und sieht mit Blick auf 2021 eine weitere Aufhellung der Lage. Die Abstufung für BP begründete er mit dem zuletzt starken Lauf der Aktie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.