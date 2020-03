Berenberg senkt Global Fashion Group auf 'Hold' - Ziel 2,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Global Fashion Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 4,75 auf 2,50 Euro gesenkt. Weltweit dürfte wegen des Coronavirus die Nachfrage nach Bekleidung zurückgegangen sein, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gleichzeitig dürfte sich aber der Online-Handel besser schlagen als das Filialgeschäft./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.