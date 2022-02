Berenberg senkt Holcim auf 'Sell' und Ziel auf 43 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Holcim von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 43 Franken gesenkt. Analyst Harry Goad betonte in einer am Freitag vorliegenden Vergleichsstudie die deutlichen Unterschiede zwischen den strategischen Ausrichtungen der beiden Baustoffkonzerne Holcim und HeidelbergCement. Holcim sei dabei, seinen Produktschwerpunkt weg vom Zement drastisch zu verändern, um "weltweit führend bei innovativen und nachhaltigen Baulösungen" zu werden. Dies sollte erhebliche Akquisitionen und Veräußerungen mit sich bringen und berge die Gefahr erheblicher Margenerosionen und sinkender Gewinnprognosen./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.