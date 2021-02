Berenberg senkt MTU auf 'Hold' - Ziel gesenkt auf 205 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat MTU von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 230 auf 205 Euro gesenkt. Die Bewertung sei ausgereizt, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aussichten für die Umsätze im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft des Triebwerkherstellers beurteilt er zurückhaltender. Zusammen mit höheren Finanzierungskosten und Steuern sowie ungünstigen Wechselkurseffekten führe dies zu einer Senkung seiner Gewinnprognosen je Aktie bis 2024. Die Erholung laufe nicht so stark wie von ihm vor einigen Monaten noch gedacht./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.