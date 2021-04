Berenberg senkt Yara auf 'Hold' - Ziel hoch auf 465 Kronen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Yara von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 420 auf 465 norwegische Kronen angehoben. Bei dem norwegischen Düngemittelhersteller könnte die Frage zu hoher Kohlenstoffemissionen früher wieder auf die Agenda kommen als das Unternehmen das Problem lösen kann, schrieb der nun zuständige Analyst Adrien Tamagno in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag zu den Aktien des US-Wettbewerbers CF Industries sei zwar hart, aber fair./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.