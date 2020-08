Berenberg senkt Ziel für Air France-KLM auf 3,20 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air France-KLM von 4,75 auf 3,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Adrian Yanoshik bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie skeptisch für die Fluggesellschaft wegen einer steigenden Schuldenlast und unklarer Verwässerungseffekte bei der Aktie. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal geht er von einer nur langsameren Erholung des Verkehrs auf Langstrecken aus./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 05:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.