Berenberg senkt Ziel für Axa auf 22,60 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa von 29,70 auf 22,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Versicherungssegment sei gegen die Corona-Krise zwar besser geschützt als andere Branchen, aber auch nicht immun, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Für die von ihm beobachteten Unternehmen rechnet er für 2020 mit einem Rückgang der Nettogewinne von durchschnittlich 21 Prozent und einer um 28 Prozentpunkte niedrigeren Solvabilitätsquote. Axa dürfte allerdings die Dividende stabil halten./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 13:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.