Berenberg senkt Ziel für Basler auf 135 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler von 150 auf 135 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die von dem Bildverarbeitungs-Spezialisten präsentierten Eckdaten für 2021 hätten mit Blick auf das Vorsteuerergebnis die Markterwartungen leicht enttäuscht, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte begründete dies mit unerwartet hohen Beschaffungskosten im vierten Quartal. Das Umsatzwachstum aber sei weiterhin dynamisch und die Nachfrage robust./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 17:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

