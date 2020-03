Berenberg senkt Ziel für Bayer auf 82 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 86 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund niedrigerer Sojabohnenpreise, höherer Absatzkosten im Pharmasegment und eines nachlassenden Volumenwachstums bei der Agrochemie wegen des neuartigen Coronavirus habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2020 bis 2022 gesenkt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie der Leverkusener gehöre aber zu den billigsten im Sektor./edh/zb

