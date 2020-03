Berenberg senkt Ziel für BP auf 300 Pence - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 560 auf 300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Henry Tarr passte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen zur Ölpreisentwicklung an die aktuellen Situation an. Nach dem Preiskollaps durch die Corona-Pandemie stehe der - ohnehin schon vor der Krise strauchelnde Sektor - nun vor unglaublich schwierigen Bedingungen./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 19:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

