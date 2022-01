Berenberg senkt Ziel für Compleo auf 100 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compleo von 105 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach einer Kapitalerhöhung verlagere sich der Anlegerfokus bei dem Hersteller von Ladeboxen für Elektroautos wohl wieder auf das Alltagsgeschäft, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie kürzte etwas ihre Umsatzschätzungen wegen kurzfristiger Engpässe in der Lieferkette, die langfristige Position habe das Unternehmen aber gestärkt. Nach dem jüngsten Kursrutsch sieht sie eine gute Einstiegsgelegenheit./tih/mis

