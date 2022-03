Berenberg senkt Ziel für Danone auf 50 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 54 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Targett senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Sektor auf ganzer Linie. Gründe seien zum einen die Kosteninflation und zum anderen die Aufgabe des russischen Absatzmarktes seitens zahlreicher Konsumgüterhersteller. Alle Kostenbestandteile des französischen Lebensmittelkonzerns litten gegenwärtig unter der Teuerung./bek/gl

