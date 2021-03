Berenberg senkt Ziel für FMC auf 79,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach Jahreszahlen sowie einer Investorenveranstaltung von 80,40 auf 79,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Corona-Pandemie werde angesichts höherer Sterblichkeitszahlen bei Dialysepatienten zu einer weiteren Verschlechterung der Lage sorgen, bevor es wieder besser werde, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Das preise die Aktie inzwischen aber schon mehr als angemessen ein./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2021 / 11:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.