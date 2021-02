Berenberg senkt Ziel für FMC auf 80,40 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 94,85 auf 80,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der für dieses Jahr in Aussicht gestellte Ergebniseinbruch von bis zu 25 Prozent liege an der crona-Pandemie und nicht am Unternehmen, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Somit gebe es Zuversicht, dass die Probleme des Dialyseanbieters von kurzfristiger Natur seien und kein länger anhaltendes strukturelles Problem./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.