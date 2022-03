Berenberg senkt Ziel für Fuchs Petrolub auf 46 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 58 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Verschoben sei nicht aufgehoben, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die erwartete Gewinnbelebung im Zuge der Erholung der Autobranche. Gegenwind durch erhöhte Materialpreise dürfte abflachen, sobald Preiserhöhungen ihren Effekt entfalten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 05:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

