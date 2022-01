Berenberg senkt Ziel für Global Fashion Group auf 12 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Global Fashion Group von 17 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler könne in den kommenden Jahren weiterhin um mehr als 20 Prozent wachsen, was zu einer deutlichen Neubewertung führen dürfte, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte der Aktienkurs aber weiter schwächeln, bietet seiner Meinung nach die Veräußerung einer Geschäftsregion einen Mehrwert für die Aktionäre./ck/bek

