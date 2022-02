Berenberg senkt Ziel für Heidelbergcement auf 72 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelbergcement von 90 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad betonte in einer am Freitag vorliegenden Vergleichsstudie die deutlichen Unterschiede zwischen den strategischen Ausrichtungen der beiden Baustoffkonzerne Holcim und HeidelbergCement. Im Gegensatz zu Holcim bleibe HeidelbergCement seinem Kerngeschäft treu, straffe weiter sein globales Portfolio und optimiere die Eigenkapitalrendite (ROCE). Das neue Kursziel basiere vor allem auf der Verwendung niedrigerer Zielmultiplikatoren in seiner Bewertungsmatrix./edh/bek

