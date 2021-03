Berenberg senkt Ziel für LSE auf 10000 Pence - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 11800 auf 10000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Steigende Kosten und ein sich verlangsamendes Wachstum ließen Zweifel angesichts der Synergieziele des Börsenbetriebers mit Blick auf die Refinitiv-Übernahme aufkommen, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese seien aber unbegründet, und das Kursziel beinhalte weiterhin Potenzial./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.