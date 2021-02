Berenberg senkt Ziel für Nestle auf 120 Franken - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 122 auf 120 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2020 habe der Nahrungsmittelhersteller das beste Wachstum aus eigener Kraft seit Jahren erzielt, schrieb Analyst James Targett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2021 gehe das Management mit einem organischen Umsatzwachstumsziel von faktisch mindestens 3,7 Prozent auf Nummer sicher. Doch er halte hier über vier Prozent für realistisch. Nestle sei "in exzellenter Form" für das laufende Jahr./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.