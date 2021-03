Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 38 Dollar - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pfizer nach Investorenveranstaltungen von 40 auf 38 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Mehrheit der Anleger sorge sich um den Verlust von Exklusivrechten an Medikamenten ab dem Jahr 2025, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne dazu führen, dass dem US-Pharmakonzern von 2025 bis 2030 rund 20 Milliarden US-Dollar Umsatz wegfallen. Investoren könnten daher nun eine abwartende Haltung einnehmen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 13:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.