Berenberg senkt Ziel für Safran auf 85 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran angesichts der Coronavirus-Krise von 115 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Rückgang des weltweiten Flugverkehrs sei atemberaubend, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der vom Coronavirus ausgelöste Nachfrageschock sei mit nichts anderem aus der Vergangenheit vergleichbar./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 19:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.