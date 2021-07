Berenberg senkt Ziel für Shop Apotheke auf 215 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shop Apotheke von 230 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Angaben zum Umsatzwachstum des Medikamentenversenders im zweiten Quartal seien enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die dahinter stehenden Logistikprobleme seien allerdings vorübergehender Natur. Der Markt bleibe aussichtsreich./mf/bek

