Berenberg senkt Ziel für SMA Solar auf 46 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar mit Blick auf die gesenkten Unternehmensziele von 55 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lasse Stüben revidierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Solarkonzern entsprechend nach unten. Die Chipknappheit, die die Produktion höhermargiger Produkte beeinträchtigt habe, sollte allerdings nicht dauerhafter Natur sein und könnte 2022 zu Nachholeffekten führen. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.