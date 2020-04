Berenberg senkt Ziel für Takkt auf 11 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Takkt nach Aussagen über Auftragseingänge im März von 16,50 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Corona-Kurscrash aber auf "Buy" belassen. In der zweiten Monatshälfte brach der Auftragseingang laut dem Management um 30 bis 50 Prozent ein, schrieb Analyst James Letten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management gehe diesbezüglich von einer langsamen Erholung ab Mitte des dritten Quartals aus. Letten reduzierte daraufhin seine Jahresprognose für die Umsätze um 26 Prozent. Wegen der guten Finanzlage des Büromöbelhändlers hielt er aber an seiner Kaufempfehlung fest./kro/mis

