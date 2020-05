Berenberg senkt Ziel für Unicredit auf 9 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unicredit von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eoin Mullany rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie damit, dass die Kreditausfallraten in Italien in der aktuellen Krise größer werden als zu Zeiten der Finanzkrise - und senkte seine kurzfristigen Erwartungen. Die Kapitalziele dürften aber dennoch erfüllt werden. Selbst angesichts des von ihm gesenkten Kursziels hält der Experte die Unicredit-Aktie noch für viel zu günstig bewertet./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 05:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

