Berenberg senkt Ziel für Varta auf 105 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Varta nach einigen Online-Investorenveranstaltungen von 115 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Charlotte Friedrichs zeigte sich positiv überrascht von den starken mittelfristigen Aussichten des Batterieherstellers im Gegensatz zu den rückläufigen Zielen für 2022. Sie bleibe jedoch konservativ und warte auf Anzeichen einer Wachstumsbelebung, schrieb die Expertin in einer am Dienstag vorliegenden Studie und reduzierte ihre Gewinnschätzungen (EPS) für 2022 und 2023./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.