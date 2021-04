Berenberg senkt Ziel für Varta auf 125 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Varta von 130 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Unterhaltungsgeschäft sei mit etwas niedrigeren durchschnittlichen Verkaufspreisen für Batterien zu rechnen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin berücksichtigt zudem nun die Kapitalausgaben für Kapazitätserweiterungen in ihrer Bewertung der Aktien./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.