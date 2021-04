Berenberg senkt Ziel für Zur Rose Group auf 400 Franken - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zur Rose Group von 500 auf 400 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Versandapotheke habe für 2020 einen deutlich über den Konsenserwartungen liegenden operativen Verlust (Ebitda) ausgewiesen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der hohen Wachstumsinvestitionen geht er davon aus, dass Zur Rose auch in den Jahren 2021 und 2022 kräftige Ebitda-Verluste schreiben wird. Die Marke DocMorris dürfte derweil für künftiges Wachstum von rezeptpflichtigen elektronischen Medikamenten (eRx) gut positioniert sein, so der Analyst./AWP/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

