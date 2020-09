Berenberg startet Sanofi mit 'Hold' - Ziel 92 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sanofi mit "Hold" und einem Kursziel von 92 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Pharmasektor zeichne sich durch solide Fundamentaldaten aus, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Sanofi treibe das neue Management den Wandel erfolgreich voran. Die Bewertung spiegele allerdings schon die positiven Aspekte wider./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

