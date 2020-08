Berenberg startet Vestas mit 'Buy' - Ziel 1050 Kronen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vestas mit "Buy" und einem Kursziel von 1050 dänische Kronen in die Bewertung aufgenommen. Die Dänen seien der Weltmarktführer bei landgestützten Windturbinen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Unternehmen verfüge über die größte Service-Flotte in der Branche. Die Wartungskontrakte hätten lange Laufzeiten und würfen hohe Margen ab./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

