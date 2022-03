Berentzen will die Dividende erhöhen

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) will eine Dividende in Höhe von 0,22 Euro für das Geschäftsjahr 2021 ausbezahlen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 6,25 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 3,52 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 18. Mai 2022 statt. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,13 Euro ausbezahlt. Damit wird die Dividende um knapp 69 Prozent erhöht.

Die Ausschüttung entspricht in ihrer Gesamthöhe etwa 56 Prozent des Konzerngewinns für das Geschäftsjahr 2021. Die Unternehmensgruppe hat im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich Konzernumsatzerlöse in Höhe von 146,1 Mio. Euro erzielt (2020: 154,6 Mio. Euro), wie am 3. Februar aufgrund vorläufiger Ergebnisse mitgeteilt wurde. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) lag voraussichtlich bei 6,7 Mio. Euro - ein Plus von 28,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (5,2 Mio. Euro).

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 154,0 bis 162,0 Mio. Euro, ein Konzern-EBIT zwischen 5,0 und 8,0 Mio. Euro sowie ein Konzern-EBITDA zwischen 14,0 und 17,0 Mio. Euro. Detaillierte Informationen zum Geschäftsjahr 2021 sollen planmäßig am 24. März 2022 mit dem Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht werden, wie am Mittwoch berichtet wurde.

Johann Bernhard Berentzen gründete die I. B. Berentzen 1758 im emsländischen Haselünne. Die Berentzen-Gruppe ist heute auf die Geschäftsfelder Spirituose und Alkoholfreie Getränke sowie Frischsaftsysteme fokussiert. Zu Berentzen gehören Produkte wie Doornkaat, Strothmann und Bommerlunder.

Redaktion MyDividends.de