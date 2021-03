Bericht - Frachter im Suez-Kanal soll "morgen Nacht" wieder flott sein

Tokio (Reuters) - Der im Suez-Kanal festsitzende Frachter "Ever Given" soll einem Medienbericht zufolge am Wochenende wieder flott gemacht werden.

Das 400 Meter lange Schiff könne "morgen Nacht japanischer Zeit" aus der misslichen Lage befreit werden, wie die japanische Zeitung "Nikkei" am Freitag unter Berufung auf den Eigner Shoei Kisen berichtete. Eine Sprecherin des Eigners äußerte sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters zurückhaltender. Die Arbeiten seien im Gange, um den Tanker wieder flott zu bekommen. "Wir haben keine Prognose, wann die Arbeit erfolgreich sein wird." Die 400 Meter lange "Ever Given", die von der taiwanischen Evergreen Marine geleast wurde, blockiert die Durchfahrt durch einen der weltweit verkehrsreichsten Schifffahrtskanäle. Zuletzt stauten sich mehr als 200 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals.