Bericht - Johnson will Amtsgeschäfte am Montag aufnehmen

London (Reuters) - Der britische Premierminister Boris Johnson will einem Medienbericht zufolge ab Montag wieder die Regierungsgeschäfte aufnehmen.

Wie die Tageszeitung "Telegraph" am Donnerstagabend berichtet, wolle der 55-jährige Politiker zum Wochenauftakt zu seinem Amtsitz in der Londoner Downing Street Nr. 10 zurückkehren. Johnson habe bereits für die kommende Woche Besprechungen mit einzelnen Kabinettministern vereinbart.

Johnson war an Covid-19 erkrankt. Während seines mehrtätigen Aufenthalts im Krankenhaus und seiner Erholung in Checkers, dem Landsitz der britischen Regierung, führte Außenminister Dominic Raab die Regierung.

Der Konservative wird von Oppositionspolitikern und einigen Epidemiologen kritisiert, zu langsam auf den Virusausbruch reagiert zu haben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus lag in Großbritannien zuletzt bei 18.738 - das ist der fünfthöchste Wert weltweit. Die hohe Sterblichkeitsrate, eine zu geringe Anzahl an Tests und ein Mangel an Schutzausrüstungen werden immer wieder kritisiert.