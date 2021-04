Bericht: Manchester United will australischen Fußballverein kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der englische Premier-League-Club Manchester United will laut Medienberichten den australischen Fußballverein Central Coast Mariners kaufen. Demnach sei Manchester in Gesprächen mit Mariners-Besitzer Mike Charlesworth. Der sucht seit einem Jahr einen Käufer für den finanziell angeschlagenen Verein. Charlesworth bezeichnete laut Medien das aber als Spekulation.

Ein Verkauf hängt von der Unterstützung durch die Mehrheit der A-League-Clubs ab. Auch der australische Fußballverband muss einem solchen Deal zustimmen. Uniteds Stadtrivale Manchester City hatte 2014 eine Mehrheitsbeteiligung am damaligen A-League-Club Melbourne Heart übernommen. Der Name des Teams wurde in Melbourne City geändert./deg/DP/mis