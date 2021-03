Bericht nennt Großbritannien Vorbild im Kampf gegen Rassismus

London (Reuters) - Ein von der britischen Regierung in Auftrag gegebener Bericht bescheinigt dem Vereinigten Königreich eine Vorbildfunktion im Kampf gegen Rassismus.

Großbritannien könne als "Modell für andere mehrheitlich von Weißen bewohnte Länder" angesehen werden, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der Commission on Race and Ethnic Disparities. "Vereinfacht gesagt, wir sehen kein Großbritannien mehr, in dem das System absichtlich gegen ethnische Minderheiten gerichtet ist", hieß es in der Einleitung. Premierminister Boris Johnson nannte den Bericht "eine wichtige Arbeit". Die Opposition und Bürgerrechtler kritisierten die Studie dagegen scharf. Labour-Chef Keir Starmer sprach wie Halima Begum vom Runnymede Trust von einem "whitewash" - der englische Begriff für das Tünchen, das auch für das Verstecken unangenehmer Fakten benutzt wird.

Johnson hatte die Studie nach den Protesten gegen Rassismus der "Black Lives Matter"-Bewegung in Auftrag gegeben. Im vergangenen Sommer waren nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA auch in Großbritannien Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Dort ist die Diskussion über Rassismus in der Gesellschaft zuletzt durch die Vorwürfe von Prinz Harrys Ehefrau Meghan gegenüber dem Königshaus in den Vordergrund gerückt.