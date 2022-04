Bericht - Novartis baut Tausende von Stellen ab

Zürich (Reuters) - Der Pharmakonzern Novartis will einem Medienbericht zufolge im Rahmen eines Sparprogramms Stellen streichen.

Weltweit seien von der Maßnahme Tausende von Jobs betroffen, wie die Zeitung "Tages-Anzeiger" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Insider berichtete. In der Schweiz dürfte eine dreistellige Zahl an Arbeitsplätzen abgebaut werden. Hintergrund der Kürzungen ist der vor gut einer Woche angekündigte Konzernumbau, mit dem das Schweizer Unternehmen die allgemeinen Vertriebskosten bis 2024 um mindestens eine Milliarden Dollar senken will. Novartis konnte für eine Stellungnahme vorerst nicht erreicht werden. Angaben von Februar zufolge beschäftigt Novartis insgesamt rund 110.000 Mitarbeiter.