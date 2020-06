Bericht - Wall-Street-Boni werden 2020 wohl bis zu 20 Prozent sinken

New York (Reuters) - Banker und Wertpapierhändler in New York müssen sich wegen der Coronavirus-Pandemie wohl auf ein finanziell schlechtes Jahr gefasst machen.

Die Bonuszahlungen an der Wall Street werden wahrscheinlich um 15 bis 20 Prozent verglichen mit 2019 sinken, wie ein Bericht des Vergütungsberaters Johnson Associates vom Dienstag zeigt. Zudem müssten die Mitarbeiter der Wall-Street-Banken mit massiven Stellenstreichungen rechnen. Im Mai hatte Johnson Associates allerdings einen Rückgang von sogar bis zu 30 Prozent bei den Bonuszahlungen vorhergesagt. Die zusätzlichen Gratifikationen dürften in diesem Jahr besonders streng geprüft werden. Zum einen dürften sie das Abschneiden der Banken in der Coronakrise sowie die Bewegung "Black Lives Matter" berücksichtigen und zum anderen die Kluft zwischen den Gehältern der Manager und der Angestellten.