Berichte über Verschleppung in Belarus: Özdemir fordert Reaktion

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Berichten über die Verschleppung der Oppositionellen Maria Kolesnikowa hat Grünen-Politiker Cem Özdemir eine härtere Gangart gegen die Regierung in Belarus gefordert. "Es ist höchste Zeit für einen härteren Umgang der Bundesregierung mit Diktatoren wie Lukaschenko und seinem Schutzpatron Putin", sagte Özdemir der "Bild"-Zeitung. Staatschef Alexander Lukaschenko gehe "den typischen Weg eines Diktators, der einfach nicht begreift, dass seine Zeit abgelaufen ist."

Am Montag hatte es Berichte über eine Verschleppung Kolesnikowas gegeben. Das Internetportal tut.by berichtete nach Darstellung einer Augenzeugin, dass Unbekannte am Montagmorgen Kolesnikowa in einen Minibus gesteckt und entführt haben sollen. Das wurde bislang vom Koordinierungsrat der Demokratiebewegung nicht bestätigt.

Die 38-Jährige ist eine der wichtigsten Oppositionellen, die sich gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko stellen. Im Unterschied zu mehreren anderen Oppositionellen war sie in Belarus geblieben und trat bei Demonstrationen auf. "Mit ihrer Stärke, ihrer Willenskraft und ihrer Entscheidung, trotz der Drohungen des Regimes in Minsk zu bleiben, inspiriert Kolesnikowa Millionen von Menschen", sagte Özdemir.

Hintergrund der Proteste ist die Präsidentenwahl vor mehr als vier Wochen. Lukaschenko hatte sich danach mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Die Opposition hält dagegen Tichanowskaja für die wahre Siegerin. Die Abstimmung steht international als grob gefälscht in der Kritik./dhu/DP/eas