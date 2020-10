Berichtssaison: Spannung vor Netflix, Tesla und Coca-Cola-Zahlen

Die Berichtssaison in den USA nimmt Fahrt auf und in dieser Woche stehen mit Netflix, Telsa und Coca-Cola einige Highlights auf dem Programm. Was erwarten die Analysten von der Zahlenflut, wie gut hat sich China schon aus der Krise gezogen und welche Faktoren bestimmen derzeit den Ölpreis? Einschätzungen von Kemal Bagci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas, im Marktgespräch.