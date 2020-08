Berkshire Hathaway Specialty Insurance ernennt Dr. Carsten Keune zum Head of Executive & Professional Lines in Deutschland

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Dr. Carsten Keune zum Head of Executive & Professional Lines in Deutschland ernannt hat.

„Carsten Keune bringt seine jahrzehntelange Erfahrung in der globalen Versicherungswirtschaft in das Unternehmen BHSI ein. Unter seiner Leitung freuen wir uns nun auf die Ausdehnung unseres Executive & Professional Lines Portfolios und unseres Teams sowie darauf, weitere Kunden aus Deutschland für die breite Palette an Lösungen im Bereich Financial Lines zu begeistern, unterstützt durch unsere finanzielle Leistungsfähigkeit und unsere ausgezeichneten Serviceleistungen”, so Andreas Krause, Country Manager, Deutschland, BHSI.

Carsten Keune verfügt über eine mehr als zwanzigjährige Branchenerfahrung. In jüngster Vergangenheit war er Head of Global Commercial Lines Underwriting bei ERGO. Zuvor war er als Underwriting Director Europe, Middle East and Africa bei XL Catlin in Deutschland tätig. Er studierte Rechtswissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn.

BHSI bietet in Deutschland eine breite Palette an Versicherungslösungen für das Financial Lines Business, einschließlich Commercial D&O und Public Offering of Securities Insurance (POSI), Financial Institutions D&O und Professional Indemnity sowie ähnlicher Geschäftsbereiche für Unternehmenskunden in Deutschland, in der Schweiz und Österreich.

Carsten Keune wird im BHSI-Büro in Köln tätig sein und ist erreichbar unter Carsten.keune@bhspecialty.com.

In Europa firmiert Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) unter den Namen Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) und Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHEI ist eine in Irland ansässige Activity Company unter der Registrierungsnummer 636883 mit Geschäftssitz in der One Grant’s Row, Dublin D02 HX96. BHEI ist eine Tochtergesellschaft der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einem Unternehmen im US-Bundesstaat Nebraska, das Geschäftsimmobilien-, Marine-, Unfallopfer-, Medizinische Fachkräftehaftpflicht-, Führungskräfte- sowie Professional-Lines-, Sicherheits-, Reise-, Programm-, Unfall- und Krankenversicherungen und medizinische Stop-Loss- sowie Wohngebäudeversicherungen bietet und eine Tochtergesellschaft der Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) und eine in England und Wales gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Registrierungsnummer 3230337 mit Geschäftssitz unter der Anschrift 8 Fenchurch Place, 4th Floor, London EC3M 4AJ, Vereinigtes Königreich ist. BHSIC, BHIIL und BHEI sind Teil der Berkshire Hathaway's National Indemnity Group von Versicherungsunternehmen mit Finanzkraftratings A++ von AM Best und AA+ von Standard & Poor's. BHSI ist in Boston ansässig und verfügt über Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Brisbane, Köln, Dubai, Dublin, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, München, Paris, Perth, Singapur, Sydney und Toronto.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

