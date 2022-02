Berkshire Hathaway: Top-Q4 & Slow-Down bei Aktienrückkäufen?

Warren Buffett und Berkshire Hathaway liefern an diesem Wochenende so manchen Grund, warum Investoren gespannt sind. Zum einen hat das Orakel von Omaha ein frisches Zahlenwerk vorgelegt. Ohne Zweifel ist das für den operativen Verlauf entscheidend.

Aber auch sein diesjähriger Brief an die Aktionäre dürfte wieder für so manche spannende Aussage herhalten. Warren Buffett, in seiner Funktion als CEO von Berkshire Hathaway, genießt viel Reputation hinsichtlich dessen, was er sagt oder schreibt.

Da die Quartalszahlen schneller gehen, wollen wir jetzt einen Blick auf die operativen Highlights von Berkshire Hathaway riskieren. Klassische Kennzahlen bleiben ein Hit. Bei den Aktienrückkäufen gibt es wiederum ein nachlassendes Momentum.

Berkshire Hathaway: Top Q4 und interessante Aktienrückkäufe

Berkshire Hathaway hat ein Nettoergebnis in Höhe von 39,6 Mrd. US-Dollar ausgewiesen. Eine Kennzahl, die Foolishe Investoren gleich wieder vergessen können. Da dieser Wert um Wertveränderungen im börsennotierten Portfolio verwässert ist, misst nicht einmal Warren Buffett ihm Bedeutung zu.

Wichtiger und ein besserer Gradmesser für den operativen Erfolg ist hingegen das operative Ergebnis oder auch der Betriebsgewinn in Höhe von 7,3 Mrd. US-Dollar. Mit einem Plus von 45 % im Jahresvergleich hat es eine starke operative Erholung nach der Pandemie gegeben. Gleichzeitig ist das der profitable Kern rund um die Energiesparte, Eisenbahnen und den anderen verbundenen Unternehmen. Aber eben auch den Dividenden, die eintrudeln.

Bei Berkshire Hathaway gibt es per Ende des Quartals einen Cashbetrag in Höhe von 146,7 Mrd. US-Dollar, was einen leichten Rückgang im direkten Quartalsvergleich von über 149 Mrd. US-Dollar bedeutet. Mit Aktienrückkäufen in Höhe von 6,9 Mrd. US-Dollar dürften wir eine erste Erklärung dafür finden. Allerdings hat sich hier das Tempo etwas verlangsamt. Im Vorjahresquartal sind 7,6 Mrd. US-Dollar für diese Kapitalmaßnahme ausgegeben worden. Trotzdem und auch im Hinblick auf die 27 Mrd. US-Dollar für die Aktienrückkäufe sind diese Investitionen weiterhin prägend.

Eine spannende Entwicklung

Warren Buffett und Berkshire Hathaway zeigen im Rahmen dieses Quartalszahlenwerks einmal mehr, worum es geht: solide Gewinne und Wertsteigerungen einzufahren. Gegebenenfalls auch mit Aktienrückkäufen, die die Summe ausstehender Aktien sukzessive verringern.

Die Investitionsthese bei Berkshire Hathaway verändert sich daher nicht großartig. Im Brief an die Aktionäre gibt es, so erste Kommentierungen, offenbar Hinweise, dass womöglich das Rückkaufvolumen vor einer Verlangsamung steht. Was hier dran ist? Das wollen wir in einem späteren Artikel herausfinden. Der Brief an die Aktionäre ist jedenfalls noch meine Wochenendlektüre nach dem eher schnellen Blick auf die Quartalszahlen.

